A Oligarquia Rosim e o pacto eleitoral pelo Poder

Penso que esperava um "Obrigada, seja bem-vindo, à disposição." Não conseguiu. Não desta vereadora. Mas enviei, em resposta, a seguinte mensagem: "Boa noite, Prado! Por aqui estamos lutando, como sempre, para que as coisas fiquem bem! Recebemos com surpresa algumas nomeações divulgadas ainda nesta tarde. A sua, por exemplo, é uma delas. Tal indicação para a Secretaria de Habitação nos faz perseguir o lastro da decisão. Bauru enfrenta um cenário desolador, e os últimos quatro anos foram reveladores do que está por vir, neles identificamos que a total falta de critérios ligados aos melhores interesses da cidade. A sua indicação só reforça que estamos gabaritando em nossas previsões. Péssima notícia para a cidade, milhares de famílias sem direitos minimamente garantidos, sem dignidade, vivendo em condições desumanas e o futuro secretário sequer vai conseguir chegar nas áreas, pois, algumas não se chega nem por GPS.

Na última semana, o Diário Oficial tornou-se revelador da distorcida visão administrativa daquela que ora comanda nossa cidade. João Carlos Viegas, trazido diretamente do Sul do país, para consolidar a entrega do Departamento de Água e Esgoto. Para dar lugar a ele, o marido da prefeita Suéllen Rosim assumi a Secretaria de Governo, criada especialmente para ele: consolidação da política uterina, nepótica e familiar. Da vizinhança, Suéllen arregimenta o ex-prefeito de Lençóis Paulista, Anderson Prado: acordos visando as eleições do ano que vem. Este último, achando que chega para "crescer" e "ocupar", enviou missiva a cada um dos vereadores da Câmara Municipal, antes mesmo de assumir o presente que lhe foi dado: a Secretaria Municipal de Habitação.

Portanto, não podemos entender como positiva a sua passagem por nossa cidade, assim como a prefeita, esse desconhecimento generalizado tem trazido imensos danos para nosso povo. Meu papel, você sabe, já que exerceu mandato legislativo, é fiscalizar as ações, omissões e apontar os atos erráticos do Executivo que estejam em curso que se mostrem desastrosos. Quanto a agendarmos uma reunião de trabalho, ainda que seja possível, não se mostra minimamente frutífera. Primeiro, porque nossas atribuições se dão no escopo das competências do legislativo, ou seja, de fiscalização e não de execução; segundo porque todos os gestos propositivos advindos de nossa atuação fiscalizatória não tiveram qualquer eco na gestão.

No mais, logro que ao assumir a secretaria, por ato discricionário da prefeita, tenha conhecimento de que a pasta que em tese assumirá o comando nesta segunda-feira, não dispõe de sede, servidores e muito menos orçamento, tampouco a pauta habitacional possui qualquer dimensão de prioridade neste governo. E, mais, encontra-se judicializada por mim e outros vereadores, posto que sua criação foi fruto de um procedimento ilegal, inconstitucional e abusivo no Poder Legislativo, onde a chefe do Executivo controla 2/3.

Resta-nos saber o quanto de conhecimento técnico existe no seu currículo para resolver as complexas situações de regularizações, reassentamentos, assistência técnica, cadastros, planos, projetos de provisão habitacional e os conhecimentos sobre planejamento urbano e o chão de vida de Bauru. Ciente que a exemplo de outros secretários que foram trazidos a nossa cidade, sem qualquer conhecimento dela, que você possa ao menos percorrer nossa Bauru sem precisar de um Uber. Encerro, rogando que sua estadia nesta cidade em que nasci, deste povo justo, trabalhador e esperançoso, apesar de todos os desprazeres vivenciados até aqui, que sua presença não seja fruto de quaisquer acordos eleitorais ou eleitoreiros, com vistas às eleições do ano que se avizinha. O que, se ocorrer, será facilmente identificado.