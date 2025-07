Arraia Sounds 2025 celebra o reggae na Bauru Skate Park

Bauru se prepara para receber a quinta edição do Arraia Sounds, um evento que promete vibrar as ondas do reggae na atmosfera da Bauru Skate Park, na rua Araújo Leite. Neste domingo (27), a pista de skate vai se transformar em espaço celebração e resistência cultural com a energia do Red Skywalker Sounds, estúdio, gravadora e sound system que traz toda sua estrutura para criar aquele baile que já virou tradição na cidade, a partir das 15h.

A missão do Arraia Sounds é forte: celebrar o reggae e sua cultura, uma expressão de resistência que se mantém forte desde a década de 50, informam os organizadores. Neste ano, o evento é 100% independente, chegando com o autêntico espirito do reggae em suas mensagens transformadoras. O Red Skywalker Sounds abre espaço para todas as vozes e expressões que queiram se unir nesse movimento!

A entrada é gratuita e o evento está aberto a todos os públicos. 'Não importa a idade, todos são convidados para dançar, curtir e celebrar a vida com muito amor. O Arraia Sounds promete ser uma experiência única, onde o ritmo contagiante do reggae vai nos unir e nos inspirar. Este baile é pra dançar, pra curtir e pra celebrar a vida. Queremos que todos sintam a potência do reggae e a transformação que ele proporciona", afirma a organização do evento.