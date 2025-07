Com cobertura total em fibra, Aonet fortalece presença em Bauru

Essa nova geração de roteadores é compatível com dispositivos mais modernos e garante melhor desempenho em ambientes com muitos aparelhos conectados, como celulares, smart TVs e notebooks.

Outra novidade é a atualização do portfólio de planos, com opções que variam de 400 megabits por segundo (MB) a 1 gigabit (GB), e preços a partir de R$ 79,90. Os pacotes incluem benefícios como o Clube de Descontos, a plataforma de e-books Skeelo, o acesso à Aonet TV Mais.

Os clientes também contam com planos personalizáveis no formato "à la carte", em que é possível escolher os serviços de streaming de acordo com o perfil do assinante. Entre as opções, a grande novidade é a inclusão do Disney , agora disponível para compor os pacotes junto com outras plataformas como HBO Max, SKY , Paramount , WatchTV e Deezer Premium. "A entrada da Disney reforça nosso compromisso com entretenimento de qualidade e liberdade de escolha", destaca Maranho.