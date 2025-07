Secas podem reduzir néctar das flores em até 95%, diz Unesp

Estudo apoiado pela Fapesp aponta que as secas podem reduzir em até 95% o valor calórico potencial do néctar das flores. A mudança prejudica tanto os polinizadores, como as abelhas, quanto as plantas que dependem da polinização cruzada para se reproduzirem e frutificarem, como é o caso da abobrinha (Cucurbita pepo). Num cenário menos drástico, de redução de chuvas em 30%, a queda observada foi de 34%. Os resultados foram publicados na revista Scientific Reports. A gravidade da ameaça de escassez severa de água foi ressaltada por relatório divulgado em 2 de julho deste ano pela Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação (UNCCD, na sigla em inglês), segundo o qual tanto regiões vulneráveis quanto desenvolvidas de todo o mundo foram atingidas por secas recordes nos dois últimos anos. "Os padrões climáticos globais em 2023 e 2024 consolidaram um cenário de impactos rigorosos de secas em todo o mundo, que persiste em 2025", alerta o texto de apresentação do documento.

Segundo Elza Guimarães, professora do Instituto de Biociências de Botucatu da Universidade Estadual Paulista (IBB-Unesp) e coordenadora da pesquisa publicada na Scientific Reports, a redução de açúcares no néctar como efeito de secas, no pior cenário avaliado, foi de 1,3 mil quilos para 71 quilos por hectare, ou seja, mais de uma tonelada. "Sem néctar para consumir, as abelhas vão embora, as plantas não se reproduzem e os agricultores perdem a produção", resume.

Guimarães é vinculada ao Centro de Pesquisa em Biodiversidade e Mudanças do Clima (CBioClima), um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid) da Fapesp sediado no Instituto de Biociências da Unesp, em Rio Claro.