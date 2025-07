Agudos antecipa os salários dos servidores

Em razão das festividades de aniversário de Agudos (13 quilômetros de Bauru), o prefeito Rafael Lima anunciou a antecipação do pagamento dos servidores públicos. Tradicionalmente, os vencimentos são processados no último dia útil do mês, mas, nesta ocasião especial, os funcionários receberão seus salários antes.

A medida, segundo o Executivo, visa garantir que os servidores possam desfrutar das comemorações com maior tranquilidade financeira e reforçar o compromisso da gestão com seus colaboradores. "Reconhecemos o trabalho essencial dos nossos servidores e queremos que eles celebrem este momento especial com suas famílias, sem preocupações", disse o prefeito.