A morte nunca é o fim

Simbolizar e elaborar a perda leva tempo, e envolve lidar com a falta para depois ser capaz de reencontrar novos caminhos para o próprio desejo que, até então, estava direcionado para quem se foi.

Portanto, enquanto o trabalho do luto segue seu próprio caminho, simbolizar é o que ajuda aos que ficam, entendendo que, enquanto elaboram suas fantasias conscientes e inconscientes que foram ativadas na perda, deverão encontrar um novo sentido para, enfim, reequilibrar suas forças em busca de novos sentidos onde as memórias deixarão vivas todas as experiências e lembranças que foram construídas com quem se foi.

A morte nunca é um fim, mas quando ela se aproxima e se faz despedir da vida, dilui-se em vivências do plano existencial na revivência do amor que, quando transformado da dor por uma ausência, permanece para nos lembrar o quanto somos nada, e o quanto o amor pode tudo, porque no fim, o que fica é a lembrança de tudo o que realizamos, e o quanto amamos, será a grande oferta deixada com carinho para quem ficou no vazio, enquanto sofre a partida de quem se foi. O resto se dilui.