Em operação em Bauru, cão da PM 'entrega' droga escondida; VÍDEO

Nesta quinta-feira (24), equipes da 1.ª Companhia da Polícia Militar (PM), com apoio de outras equipes e do Canil do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep), localizaram grande quantidade de drogas em uma área de mata no Parque nas Nações, em Bauru. Um homem de 41 anos foi preso em flagrante por tráfico.

O fato ocorreu por volta das 13h30, durante a operação "Ferro Velho", realizada com o objetivo de coibir crimes de furto e receptação. Nas diligências, segundo o registro policial, os policiais avistaram um homem em atitude suspeita na rua Luís Ferrari, que tentou fugir ao perceber a aproximação das viaturas.

O suspeito foi abordado e, na revista, as equipes encontraram drogas e dinheiro. Próximo ao local onde o homem estava, um cão do Canil do 13.º Baep indicou um arbusto, onde havia uma sacola escondida. Nela, os policiais localizaram mais porções de entorpecentes idênticas às que foram apreendidas com ele.