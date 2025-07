Agência do Santander de Pirajuí encerra atividades

O Santander anunciou o fechamento da sua única agência bancária em Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), que funciona na rua Campos Salles, 515, no Centro. As atividades , de acordo com a assessoria de imprensa do banco, serão encerradas no próximo dia 15 de agosto.

A partir dessa data, os clientes da agência poderão ser atendidos em qualquer outra agência do Santander, explica a instituição. Uma das mais próximas fica na rua Olavo Bilac, 514, no Centro de Lins. Também há opções na cidade de Bauru, que fica a 58 quilômetros.

Segundo o banco, correntistas têm à disposição canais digitais do Santander, como App e internet banking, atendimento remoto aos clientes Santander Select e caixas eletrônicos da Rede 24h. O Santander diz, ainda, que especialistas seguirão visitando empresas clientes.