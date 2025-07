Pederneiras recebe ‘Cidadania Itinerante’ com serviços gratuitos

Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) recebe nos dias 25 e 26 de julho a unidade móvel do projeto “Cidadania Itinerante”, da Secretaria da Justiça e Cidadania, que oferece diversos serviços gratuitos para a população.

A van ficará disponível em dois bairros, facilitando o acesso da comunidade a serviços essenciais, como emissão e agendamento de documentos, entrada no Seguro-Desemprego, orientação e encaminhamento de denúncias sobre violações de direitos, elaboração de currículos, consulta no Serasa, entre outros atendimentos.

Na sexta (25), das 9h às 17h, o projeto atenderá na Praça da Matriz (cruzamento da rua Siqueira Campos com avenida Tiradentes), no Centro. No sábado (26), das 9h às 15h, a van ficará no bairro Maria Elena, na Praça "Claudete Aparecida Pereira Silva" (cruzamento da avenida José Pereira Juca com a rua Clarice Souza F. da Rocha.

A ação faz parte da iniciativa estadual de levar programas e serviços de cidadania a todas as regiões, aproximando a população dos seus direitos.