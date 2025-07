Tratativas avançam para a pavimentação entre Piratininga e Bauru

As tratativas administrativas e políticas visando à pavimentação da estrada vicinal PTG 020, em Piratininga (13 quilômetros de Bauru), em conjunto com a BRU 023, em Bauru, avançaram nas últimas semanas. As vias, que somam mais de 6 quilômetros de extensão, são estratégicas para a mobilidade regional e representam uma alternativa importante para o tráfego entre os dois municípios, especialmente por desafogar o fluxo de veículos na rodovia Elias Miguel Maluf e também na avenida Castelo Branco, em Bauru.

A pauta ganhou força após reunião técnica realizada no gabinete do prefeito de Piratininga, Sandro Bola, com a presença do coordenador de Meio Ambiente e Agricultura, Márcio Santos; do coordenador Jurídico, Hugo Tamarozzi; do engenheiro agrônomo Paulo Gradelha; e do vereador bauruense Manoel Losila.

O foco do encontro, segundo a Prefeitura de Piratininga, foi discutir os entraves ambientais, principalmente no que se refere ao licenciamento nas áreas pertencentes a Piratininga e Bauru, ponto considerado decisivo para garantir a continuidade do processo de licitação já iniciado pelo Governo do Estado.