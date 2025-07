Bauru terá nova unidade de saúde via PAC, no Ouro Verde

O município de Bauru foi contemplado com uma nova unidade básica de saúde (UBS) na região do Jardim Ouro Verde. A solicitação, realizada pela Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, foi selecionada pelo Ministério da Saúde, no Novo PAC, com o valor de R$ 4.306.000,00. A Unidade de Saúde da Família (USF) do Jardim Ouro Verde será de porte IV, visando atender 16.247 moradores, distribuídos por 7.246 domicílios do Jardim Ouro Verde, Granja Cecília, Jardim Ferraz, Jardim Solange, Jardim Vitória, e dos Residenciais Parque dos Sabiás I e II, Monte Verde Mais, e Monte Verde I, II e III.

A unidade de saúde vai atender serviços como consultas médicas, exames, vacinação, atendimento odontológico, assistência social e programas de promoção à saúde. A região do Jardim Ouro Verde foi escolhida pois não possui unidades básicas no entorno, sendo as mais próximas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Independência, a 3,5 quilômetros, e a do Jussara/Celina, a 4,5 quilômetros. As duas unidades serão desafogadas com a criação da USF do Jardim Ouro Verde. A região apresentou crescimento populacional nos últimos anos, o que aumenta a necessidade de novos serviços.

A unidade de saúde vai funcionar no quarteirão 6 da rua Professor Isaac Portal Roldan, no Jardim Ouro Verde. A Secretaria de Saúde vai iniciar a preparação da licitação, e a contratação deverá ser integrada, portanto a empresa vencedora deverá elaborar os projetos necessário e a construção.

