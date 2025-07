HAC: como prevenir o câncer colorretal, que vitimou Preta Gil?

A morte da cantora Preta Gil, neste domingo (20), aos 50 anos, por complicações de câncer colorretal, comoveu o Brasil. Segundo o Hospital Amaral Carvalho (HAC) de Jaú (47 quilômetros de Bauru), referência para tratamento da doença via Sistema Único de Saúde (SUS), este tipo de câncer é um dos mais incidentes na população brasileira, o segundo mais letal do mundo (atrás apenas do câncer de pulmão) e costuma ser silencioso nos estágios iniciais, o que dificulta seu diagnóstico.

De acordo com o HAC, o câncer colorretal afeta o cólon (intestino grosso) e o reto e é considerado um dos mais impactantes para saúde e qualidade de vida dos pacientes, já que mais de 70% dos casos no país são detectados em estágio avançado.

"Uma das principais formas de prevenir o tumor é manter hábitos saudáveis. É importante ter uma alimentação adequada, evitando industrializados, embutidos, defumados e enlatados, e manter uma rotina de exercícios físicos", explica o oncologista cirúrgico do hospital André Carvalho.