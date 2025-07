Em Pederneiras, Núcleo de Apoio mira a inclusão

A Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Educação e do Núcleo de Apoio Pedagógico aos alunos com Necessidades Educacionais Especiais "Lorenzo Baptistella Arturi", desenvolve ações voltadas ao atendimento de alunos com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e altas habilidades, contribuindo diretamente para fortalecer a inclusão escolar na rede municipal de ensino.

Segundo a administração, as atividades são planejadas de forma diversificada e utilizam recursos lúdicos e materiais práticos e recicláveis, proporcionando experiências significativas de aprendizagem que estimulam o desenvolvimento cognitivo, físico, social e emocional das crianças. O espaço educativo atende hoje cerca de 94 crianças. Informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3252-3100 com a supervisora pedagógica Aline Pedrozo Pereira.