Botucatu: servidores da saúde param por 2 dias

Nesta quarta-feira (16), servidores públicos estaduais da saúde entram em greve por 48 horas, a partir das 7h, em protesto pelo não depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e melhores condições de trabalho. Em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), a concentração será em frente à portaria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde no Estado de São Paulo (SindSaúde-SP), a decisão foi tomada após assembleia realizada em 27 de junho e meses de tentativas frustradas de diálogo com o governo estadual.

A categoria denuncia que o governo do Estado deixou de depositar o FGTS dos servidores há cinco meses consecutivos e critica o valor do vale-alimentação, de R$ 12 por dia, além da proposta de reajuste salarial de 5%, abaixo da inflação.