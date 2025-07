Evento discute desenvolvimento de líderes

No dia 16 de julho, das 15h às 17h, acontece em Bauru o evento Café & Gestão: Desenvolvimento de Líderes e Gerentes, no People Center - Paschoalotto, na Rua Laércio Bastos Pereira, 2-75, Estoril IV. A programação reúne profissionais de diferentes empresas para discutir práticas e estratégias voltadas à formação de líderes no contexto atual.

Entre os participantes estão Fernanda Baptista, coordenadora de L&D e Talent Management da Bracell, e Priscilla Sena Reuter, gerente de Treinamento e Desenvolvimento da mesma empresa. Liliane Adachi, diretora de RH do Confiança Supermercados, também integra o time, ao lado de Luiza Caixe Metzner, diretora de RH, e Thamíris Maciel, gerente de DHO e Qualidade de Vida, ambas da Paschoalotto. A mediação será feita por Karina Furlanetto, diretora da ABRH-SP Regional Centro Oeste (realizadora do evento) e CHRO da Mezzani Alimentos. O encontro propõe uma conversa sobre os desafios enfrentados por líderes e gestores, com foco no papel das áreas de Recursos Humanos no desenvolvimento de competências, engajamento de equipes e adaptação às mudanças do mercado.