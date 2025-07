Feirão Vale Tudo: seminovos com parcelas a partir de R$ 499,00

O Grupo Proeste realiza, entre os dias 17 e 20 de julho, o Feirão Vale Tudo, no Boulevard Shopping, em Bauru. A ação contará com mais de 150 veículos das marcas Renault e Nissan, entre novos e seminovos, com condições especiais para compra. A possibilidade de adquirir um seminovo com parcelas reduzidas a partir de R$ 499,00 durante um ano figura como a principal oferta.

Outra opção permite iniciar o financiamento com dez meses de carência — período em que as parcelas serão pagas pela própria Proeste. Os planos contam com condições de entrada flexíveis. A aprovação de crédito será feita no local, com apoio do banco das montadoras e de outras instituições financeiras.

Para quem busca um zero-quilômetro, haverá modelos com taxa zero para financiamento, além de bônus de até R$ 15 mil para quem entregar um seminovo na troca. O valor pode ser usado para valorização do veículo, documentação ou abatimento no preço final. Entre os destaques estão o novo Nissan Kicks, disponível para test-drive, e o Kwid E-Tech, modelo 100% elétrico.