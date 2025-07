Caminhão com açúcar pega fogo em rodovia na região de Bauru

Um caminhão carregado com açúcar pegou fogo na noite desta segunda-feira (7), no quilômetro 287 da rodovia Engenheiro João Batista Cabral Rennó (SP-225), em Espírito Santo do Turvo (a 65 quilômetros de Bauru).

De acordo com informações do repórter Igor Vitta, do Esturvo Notícias, que esteve no local, o motorista conseguiu abandonar a cabine, enquanto a carreta era consumida pelas chamas. A Defesa Civil foi a primeira a chegar e conseguiu controlar o fogo. Em seguida, o Corpo de Bombeiros de Santa Cruz do Rio Pardo prestou apoio à ocorrência.

A equipe da concessionária Cart também esteve no local e auxiliou no controle do tráfego, que ficou parcialmente interrompido. As causas do incêndio ainda serão apuradas.