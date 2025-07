Zoológico e Jardim Botânico vão abrir às segundas-feiras em julho

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semma), informa que, no mês de julho, durante as férias escolares, o Zoológico Municipal e o Jardim Botânico estarão abertos ao público também às segundas-feiras. O Zoológico funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e, aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 17h. O Jardim Botânico abrirá todos os dias, das 8h às 16h.

O Jardim Botânico Municipal também é um dos grandes atrativos turísticos da região, e tem a missão de conservação da flora, integrando educação e pesquisa em uma reserva do cerrado paulista com 321 hectares. A entrada é gratuita.

O Zoológico e o Jardim Botânico contam com veículos elétricos para uso exclusivo de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Em ambos os espaços, o uso é exclusivo mediante agendamento prévio, com pelo menos dois dias de antecedência. No Zoológico, o agendamento deve ser feito pelo e-mail mobilidadezoobauru@gmail.com e, no Jardim Botânico, pelo e-mail jbbauru@gmail.com.

As visitas com os carros elétricos acontecem, neste mês, de segunda a sexta-feira, em dois períodos, o primeiro das 9h às 11h, e o segundo das 14h às 16h. A condução é feita por funcionário do próprio Zoológico e Jardim Botânico, garantindo segurança e conforto aos usuários. Em dias chuvosos, o uso dos veículos é avaliado de acordo com as condições climáticas para preservar a integridade dos visitantes.