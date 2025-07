'Feirinha Coopera' revela talento de funcionários da Unimed

Confeitaria, papelaria, artesanato, bordados, fotografia e até uma receita de família que já foi exibida pela apresentadora Ana Maria Braga, no programa Mais Você, protagonizaram a 'Feirinha Coopera' da Unimed Bauru, realizada nesta sexta-feira (4), véspera do Dia Internacional do Cooperativismo, celebrado neste sábado (5). Os produtos, feitos pelos próprios colaboradores, foram comercializados na sede administrativa da cooperativa médica por 14 funcionários.

A variedade de itens expostos no evento interno revelou talentos e surpreendeu o diretor administrativo da Unimed Bauru, Gregório de Lima de Souza, que destacou a criatividade da equipe.

"Embora seja a primeira vez que a ação acontece, a expectativa é de que ela se mantenha nos próximos anos", acrescenta o diretor. O objetivo da iniciativa foi fortalecer os vínculos no ambiente de trabalho e o espírito cooperativista dentro da instituição.