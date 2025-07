Alta no imposto de importação carros elétricos

O mercado reduziu a chance de retomada nos cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed) em setembro e voltou a precificar como probabilidade principal uma redução acumulada de 50 pontos-base (pb) até o fim do ano, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group. A mudança na precificação ocorre após o relatório de empregos dos EUA vir bem acima do esperado na leitura de junho. A chance de que o BC americano reduza as taxas de juros em algum nível em setembro caiu de 95,1% antes dos dados a 77,6%. A probabilidade majoritária continua de corte de 25 pontos-base, que avançou de 73,3% a 74% no período, mas a chance de manutenção dos juros saltou de 4,9% a 22,4%, ficando em segundo lugar. Em terceiro, a possibilidade de corte de 50 pb caiu de 21,8% a 3,6% no período. O mercado praticamente eliminou apostas por uma redução de juros em julho, que recuou de 23,3% a 4,7% após o payroll, consolidando amplamente a probabilidade de manutenção (95,3%). Vale destacar que o mercado fica de olho no diferencial de juros entre os Estados Unidos e Brasil, movimentando o mercado cambial.

Dólar cai com a volta do estrangeiro

Os investidores estrangeiros voltaram com força à Bolsa brasileira no primeiro semestre de 2025. De janeiro a junho, o fluxo líquido no mercado secundário da B3 foi positivo em R$ 26,5 bilhões. Esse é o maior saldo desde o primeiro semestre de 2022, quando os estrangeiros aportaram R$ 70,5 bilhões no mercado acionário local. O desempenho contrasta com o mesmo período de 2024, quando o capital estrangeiro teve saída líquida. Em 2023, o saldo ficou positivo em R$ 23 bilhões. Com maior oferta de dólares no mercado, a cotação da moeda americana vem caindo gradativamente.