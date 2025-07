Bauru: IPMet informa previsão do tempo para este final de semana

Bauru e região têm previsão de céu claro e poucas nuvens para esta sexta (4), sábado (5) e domingo (6), de acordo com os radares do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). No entanto, quem for viajar para o litoral do Estado deve ficar atento à passagem de uma frente fria.

Segundo o instituto, o litoral paulista terá céu nublado e previsão de chuvas fracas e isoladas. Nas demais regiões do Estado, não há previsão de chuva. As temperaturas seguirão em ligeira elevação durante a tarde, e o friozinho permanece nas manhãs, noites e madrugadas.

Na segunda-feira (7), Bauru e região continuarão com tempo estável, com predomínio de sol, céu claro a parcialmente nublado, novamente sem previsão de chuva. No litoral, a nebulosidade estará um pouco mais acentuada, porém, ainda sem previsão de chuva.