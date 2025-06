Show celebra legado de Raul Seixas com Calibrados em Bauru

Nesta sexta-feira, a famosa banda bauruense Calibrados vai quebrar tudo com um tributo do maluco mais beleza Raul Seixas. Uma apresentação que vai agitar o público com aclamadas e criativas versões de grandes hits do cantor. A banda irá revisitar toda a obra de um dos maiores gênios do rock brasileiro. Entre os sucessos estão "Metamorfose Ambulante", Cowboy Fora da Lei", "Gita", "Tente Outra Vez" e muito mais.

Serviço

Tributo ao Raul Seixas, com a banda Calibrados, nesta sexta-feira (27/06), a partir das 20h. Couvert artístico: R$ 24,90 (1.º lote), R$ 29,90 (2.º lote) e R$ 34,90 (3.º lote).

Ingressos no próprio Alameda ou no site ingressosalameda.com.br. O Alameda Rodoserv Center fica na Rua Luiz Levorato, 1-55 (Altura do Km 335 da Marechal Rondon). Mais informações pelo telefone 14 3321-5000.