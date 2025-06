PM flagra suspeitos com drogas em terreno de caixa d’água do DAE

Após denúncia anônima, policiais militares da 4.ª Companhia do Quarto Batalhão de Caçadores flagraram dois suspeitos com crack e maconha no terreno onde se situa caixa d’água mantida pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE) no Parque Manchester, em Bauru, às 2h desta quarta-feira (25).

Ao perceberem a aproximação da viatura, destaca o boletim de ocorrência (BO), os suspeitos fugiram por uma área de mata e deixaram no local caixa plástica contendo 21 quilos de maconha e 1,5 quilo de crack.

Até o fechamento desta edição, os dois homens não haviam sido localizados. Os entorpecentes, avaliados pela PM em aproximadamente R$ 130 mil, foram apreendidos e apresentados no plantão policial.