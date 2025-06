Do jeitinho à autonomia — o Brasil como adolescente ético

A tradição de pensamento que liga Kant, Piaget, Kohlberg e Habermas compreende que todos os seres humanos têm notável potencial moral. O que os diferencia é o quanto foram convidados ao exercício do pensar ético, o quanto foram ouvidos enquanto agentes racionais. O jovem, o adulto, o cidadão — todos podem alcançar um nível elevado de reflexão moral, desde que não sejam tratados como incapazes, mas como interlocutores possíveis do debate humano universal.

Kant nos ensina que a autonomia é obedecer à lei que a própria razão aprova — em diálogo com a razão do mundo inteiro e de toda história. Piaget vê como possível e desejável a passagem da obediência cega à cooperação moral. Kohlberg descreve os estágios de desenvolvimento da pessoa humana como degraus que podem nos elevar até o pensamento ético universal. Habermas, herdeiro crítico de toda essa tradição de pensadores, propõe o discurso entre iguais como base da legitimidade. Nenhum deles ignora que o mundo está cheio de Eichmanns extremistas — pessoas que se recusam a pensar moralmente, de modo crítico e criativo. Mas todos eles apostam no projeto da educação moral e democrática.

O Brasil, com seu jeitinho, sua desobediência afetiva, sua informalidade normativa, parece longe disso. Mas essa bagunça, esse sentimentalismo rebelde, pode ser uma matéria-prima poderosa. A anarquia social de hoje pode se converter em liberdade responsável amanhã. A esperteza que hoje serve à corrupção pode ser reciclada em inteligência social, em criatividade moral, em empatia democrática.

É claro: o caminho não é curto. Um povo que desacata professores e desconfia das leis precisa ser educado com firmeza e respeito. Não há atalhos para a ética. Mas há pontes possíveis entre a paixão juvenil do povo brasileiro e a razão pública que constrói a democracia. O que nos falta é uma pedagogia do amadurecimento: menos repressão e mais convocação filosófica ao pensar — melhores escolas, famílias, mídias, etc., trabalhando todo dia pelo desenvolvimento de pessoas e grupos.