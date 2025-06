Suspeito é atingido por disparo após ameaçar PM com faca em Bauru

Um homem de 37 anos, que carregava um botijão de gás sob uma coberta, foi baleado na perna por um policial militar a caminho do trabalho, na manhã desta terça-feira (24), após ser abordado e ameaçar o agente com uma faca, no Parque Sergipe, na região da Comunidade São Manoel, em Bauru. Socorrido pelo Samu, ele foi conduzido ao Pronto-Socorro Central (PSC), onde aguardava por cirurgia até o registro do boletim de ocorrência (BO) no plantão policial.

Segundo o BO, o PM avistou o suspeito carregando algo sob uma coberta e passou a acompanhá-lo, acionando uma equipe da PM de serviço. Nas proximidades da Comunidade São Manoel, conforme o registro policial, ao perceber que o homem ingressaria em uma área de mata, o agente desembarcou do seu veículo e o abordou, ordenando que se sentasse.

O suspeito obedeceu e o policial viu que o objeto tratava-se de um botijão de gás. Nesse momento, de acordo com o BO, o homem teria se levantado, tirado uma faca da cintura e partido para cima do agente, dizendo que não seria preso. Para se defender, o PM efetuou um disparo na perna dele, que voltou a se sentar. Na sequência, uma viatura chegou ao local.