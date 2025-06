Ingressos para show do Biquini em Bauru esgotam em 2 horas e meia

Todos os ingressos para o show gratuito da banda Biquini em Bauru, em 4 de julho, esgotaram em cerca de 2 horas e meia. As entradas foram disponibilizadas nesta terça-feira (24), a partir das 14h, no portal Meu Sesi, e acabaram por volta de 16h30.

Diferentemente do que ocorreu com a liberação dos ingressos do cantor e compositor Nando Reis, que se apresentou na cidade em maio deste ano, não houve relatos de instabilidade no portal no período em que os usuários acessaram o sistema para confirmar suas reservas.

Vale lembrar que quem obteve o ingresso e tiver imprevistos que impeçam a presença no evento deve realizar o cancelamento no portal para dar a oportunidade a outra pessoa. Assim, as desistências ficarão disponíveis novamente no https://www.sesisp.org.br/evento/6e0985bb-30d8-469f-a64f-43cc5954d9cf/biquini/.