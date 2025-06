Jovem de 18 anos é flagrado com R$ 20 mil em cocaína em Bauru

Um jovem de 18 anos foi flagrado com aproximadamente R$ 20 mil em cocaína no Parque Santa Edwirges, em Bauru, na última segunda-feira (23). A Polícia Militar chegou ao endereço após receber a informação de que ele estaria armazenando drogas na casa onde mora e no terreno vizinho. Quando a viatura se aproximava, os policiais viram o suspeito jogando uma sacola com 2.143 pinos da droga para a área ao lado.

A equipe, então, acessou a residência e percebeu que o rapaz havia se trancado em um cômodo para se esquivar da abordagem. No imóvel também estavam sua mãe e a avó, diagnosticada com Alzheimer, conforme consta no boletim de ocorrência. Por fim, ele abriu a porta e admitiu ser o responsável pelos entorpecentes, que vendia na região.

O rapaz já havia sido flagrado com grande quantidade de maconha em dezembro de 2024, quando foi detido pela primeira vez, dois dias após completar a maioridade, segundo o documento policial. Atualmente, estava em liberdade provisória. Ele foi preso e segue à disposição da Justiça.