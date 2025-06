Inscrições abertas para o edital 'Cultura em Ação - parte 1'

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, abriu na semana passada as inscrições para o edital 'Cultura em Ação - Parte 1' de 2025. As inscrições devem ser feitas até o dia 2 de julho, de forma online. Os links para as inscrições são os seguintes.

MEI - https://forms.gle/rYmMesZmA1rFfp779

Pessoa Jurídica - https://forms.gle/FqgqvoyZc8hNDzqM7

Ao todo, serão selecionados artistas para 34 apresentações, em quatro eventos. Os artistas serão remunerados com o cachê de até R$ 3.000,00. O edital ficará disponível no site da prefeitura (veja QR Code). Em caso de mais informações, entrar em contato no telefone e WhatsApp (14) 3235-9350, ou presencialmente na Secretaria de Cultura, na avenida Nações Unidas, 8-9, no Centro, com funcionamento das 8h às 12h e das 14h às 17h de segunda a sexta-feira.