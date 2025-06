Festa Junina da Assenag será na próxima sexta (27)

Para marcar as comemorações típicas do mês, a tradicional Festa Junina da Assenag já está confirmada: o evento será realizado no dia 27 de junho, próxima sexta, a partir das 19h, na sede da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag).

O cardápio conta com comidas típicas desta época do ano, como cachorro-quente, canjica, vinho quente, quentão, milho-verde, pastel, pipoca e doces típicos. A associação estende seu convite aos associados, familiares e amigos. O valor é de R$ 40,00 (individual), com adesões limitadas e bebidas à parte. Para participar, é necessário confirmar presença até quarta-feira (25) pelo Whatsapp (14) 99114-1710.

SERVIÇO

A Festa Junina da Assenag será realizada nesta sexta-feira (27), a partir das 19h, na sede da associação, localizada na rua Doutor Fuas de Mattos Sabino, 1-15, no Jardim América, em Bauru. Os interessados devem fazer as reservas pelo telefone (14) 99114-1710.