Conferência Municipal de Saúde quer ouvir a população de Bauru

Aqueles que possuem sugestões, críticas ou propostas para melhorar o Sistema Único de Saúde (SUS) de Bauru terão a oportunidade de se manifestar durante a 10ª Conferência Municipal de Saúde. O encontro acontece nos dias 27 e 28 de junho, no Teatro Universitário da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB), da USP, com o objetivo de ouvir a população e ajustar as propostas que irão compor o Plano Municipal de Saúde de 2026 a 2029. Quem informa é Rose Lopes, membro do Conselho Municipal de Saúde (CMS).

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) oferecerá transporte gratuito para quem precisar. A solicitação deve ser feita até as 16h do dia 26 de junho em qualquer Unidade de Saúde. As saídas serão nas UPAs Ipiranga, Mary Dota, Geisel, Bela Vista e no Pronto-Socorro Central, entre 18h e 18h15 na sexta-feira (27), e entre 7h e 7h15 no sábado (28).

A abertura do evento, que tem como tema "O SUS que queremos: Inclusivo, digital e preparado para os desafios climáticos", será às 18h30 do primeiro dia e também haverá palestra. No sábado, as discussões da conferência serão das 7h às 17h. A reunião é organizada pelo Departamento Regional de Saúde DRS-VI Bauru, SMS e CMS.