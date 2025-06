Terceira Guerra Mundial, risco permanente e improvável

O conflito que faz pano de fundo para os atuais acontecimentos no Oriente Médio e mais do mesmo da rivalidade entre os dois povos. Já aconteceram várias guerras e desinteligência entre árabes e judeus e outras ainda deverão ocorrer. Quem paga caro é o mundo consumidor de combustíveis e energia que vê o mercado volatilizar-se e tem de pagar elevados preços por conta da guerra. Aquilo que em 1973 e se repetiu na ocasião de outras desinteligências no Oriente Médio tende a ocorrer novamente. Devemos nos preparar.

Em princípio, não cremos na Terceira Gerra Mundial, pois se ocorrer com as novas tecnologias, não sobrará ninguém vivo. Nos anos 40, pouco antes de morrer, o escritor Monteiro Lobato disse que o mundo encontraria a paz quando todos os países tivessem sua bomba atômica pois se respeitariam. Mas as políticas nucleares, em vez de armar a todos, estabeleceu restrições que nem sempre são bem observadas. O átomo é cultivado para fins pacíficos, mas há desconfianças de seu emprego clandestino para fins bélicos. Caso do Irã, país islâmico detentor de muitos inimigos.

Os ataques providos pelos EUA deverão causar repercussões nos próximos dias até que os organismos internacionais se movimentem e consigam a paz, mesmo sob o ódio. O Brasil, infelizmente, está metido na questão iraniana, por conta da fala do presidente Lula que apóia o país dos aiatolás e - não sabemos se verdade ou mentira - é acusado de ter fornecido clandestinamente material atômico para aquele país. As investigações já requisitadas esclarecerão a questão.

Toda nação tem direito a alinhar-se conforme sua vontade. Durante décadas, o Brasil optou ela neutralidade. Isso rendeu boa amizade com praticamente todo o mundo. Recentemente, no entanto, Lula tem criticado Israel (o que já rendeu um incidente), cultivado diferenças com Trump e agora aproveita o incidente com o Irã para tentar obter mudanças na ONU (Organização das Nações Unidas). Tem o direito de fazê-lo, mas deve raciocinar se isso é bom o para o país e principalmente para a população.