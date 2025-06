Sesi Bauru anuncia show do Biquini em julho na Arena Paulo Skaf

O Sesi Bauru anunciou mais um show que será realizado na Arena Paulo Skaf. Após o sucesso de público com a apresentação do cantor Nando Reis, em maio, quem tomará conta do palco é a banda Biquini, anteriormente chamada Biquíni Cavadão, que está em turnê de celebração de seus 40 anos de história.

Composto por Bruno Gouveia (voz), Álvaro Birita (bateria), Miguel Flores (teclados) e Carlos Coelho (guitarras e violões), o grupo entoará seus maiores sucessos no dia 4 de julho, uma sexta-feira, a partir das 20h. O show integra o “Circuito Todos os Sons” do Sesi e terá entrada gratuita.

Um dos expoentes do pop rock nacional, o Biquini está na estrada desde sua formação, em 1985, e trará a Bauru a turnê “A Vida Começa Aos 40”, iniciada em março de 2025. No repertório, deverão estar sucessos que marcaram a trajetória da banda, como “Zé Ninguém”, “Vento Ventania”, "Tédio", “Impossível”, "Timidez", "No Mundo da Lua", "Você Existe, Eu Sei", “Janaína” e "Dani", entre outros.