Acoustix lota Alameda Hall com show de clássicos do rock

A banda Acoustix lotou o Alameda Hall neste sábado (21), em Bauru, com um show marcado por emoção, nostalgia e grandes clássicos do rock. A noite foi uma verdadeira viagem no tempo, reunindo sucessos que embalaram diferentes gerações.

Formado por Bruno Rizzo e Rodrigo Fernandes, o duo encantou o público com interpretações acústicas que unem técnica e sentimento. Bruno traz um timbre mais grave e encorpado, enquanto Rodrigo apresenta uma voz aguda e cristalina — juntos, criam uma harmonia única que surpreende até os ouvintes mais exigentes.

Com arranjos próprios, que mesclam violões, piano e um trio de cordas, a Acoustix consegue manter a essência das músicas originais, mas com um toque atual e sofisticado. No repertório, sucessos como "Don’t Stop Believin’", "Forever" e "Iris" ganharam novas versões, sem perder a identidade que os consagrou.