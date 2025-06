Dengue matou 50 pessoas na região de Bauru em 2025; veja cidades

O primeiro semestre de 2025 ainda não terminou e já acumula 50 mortes por dengue na região de Bauru. Dos 47 municípios da área de cobertura do Jornal da Cidade, 13 contabilizam óbitos em decorrência da doença neste ano, sendo 11 em Bauru, 8 em Promissão, 7 em Lins, 5 em Ibitinga e 5 em Jaú.

No período, também morreram 3 moradores de Brotas, 2 de Arealva, 2 de Garça, 2 de Pederneiras, 2 de São Manuel, 1 de Iacanga, 1 de Macatuba e 1 de Pirajuí. Segundo dados do Painel de Arboviroses do governo do Estado atualizados nesta sexta-feira (20), 37.814 pessoas foram diagnosticadas com a doença na região nestes quase seis meses.

Até o momento, os municípios que registram maior número de moradores infectados pela doença são Bauru (14.026 casos), Ibitinga (4.605), Garça (2.898), Jaú (1.688), Promissão (1.601), Lençóis Paulista (1.590), Botucatu (1.379), Lins (1.275), Pederneiras (843) e Agudos 822. Já as cidades que somam o menor número de casos em 2025 são, pela ordem, Pongaí, Uru, Avaí, Borebi e Boraceia.