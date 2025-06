Peça 'História de um boneco Pinóquio' terá tradução em Libras

A apresentação contará com tradução simultânea em Libras (Língua Brasileira de Sinais), reforçando o compromisso da gestão com a acessibilidade cultural e garantindo que o público surdo também possa viver essa experiência.

A Prefeitura de Pederneiras, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), retoma o projeto "Vamos ao Teatro", que promete encantar públicos de todas as idades com uma tarde cheia de arte, emoção e inclusão. Neste domingo (22), às 15h, o Teatro Municipal "Flávio Razuk" recebe o espetáculo "História de um Boneco Pinóquio", uma releitura lúdica e reflexiva do clássico conto que atravessa gerações.

Com cenários que evoluem do preto e branco ao colorido, o público será transportado por uma estética que simboliza o amadurecimento emocional do personagem. Diálogos entre atores e bonecos completam a montagem, que é rica em efeitos visuais e cheia de surpresas.

Após a apresentação, a plataforma do Centro Cultural "Izavan Ribeiro Macario" se transforma em um espaço de convivência e diversão. A tarde continua com recreação para as crianças, pipoca, algodão doce, oficinas artísticas e uma bela exposição de artesanato com o grupo Estação das Artes, formado por artesãs talentosas de nossa cidade.

O evento é totalmente gratuito e aberto a toda a população. O Centro Cultural fica na rua Prudente de Moraes, S211 Centro.