'Jeca Tatu o musicar' encerra temporada

Depois de oito meses na estrada, passando por sete cidades no Estado de São Paulo e com um público estimado em mais de 11 mil pessoas, 'Jeca Tatu o musicar', obra original da Produtora Arte em Cena, encerra sua temporada no palco do Teatro Municipal após a reforma.

Com as músicas e as bênçãos da dupla Teodoro e Sampaio e grandes clássicos do cancioneiro sertanejo popular, o musical é uma grande homenagem a obra de Mazzaropi, um dos maiores cineastas brasileiros. É uma grande comédia para toda a família: faz sucesso com adultos, crianças e idosos por onde passa.

Com direção de Edu Carriel e direção musical de João Sabino, a classificação é livre. A sessão final acontece neste domingo (22), às 18h. Todos os ingressos são gratuitos, podendo ser retirados pelo link e no Instagram da produtora @arteemcenabauru.