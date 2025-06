'Avôhai', Zé Ramalho volta a Bauru com seus clássicos

Zé Ramalho, que já se apresentou diversas vezes na cidade, volta depois de dois anos com sucessos como "Chão de Giz" e "Admirável Gado Novo". A expectativa é de casa cheia, segundo o produtor, dado o histórico das apresentações anteriores do artista, considerado um dos grandes nomes da música nacional.

Desta vez, todos podem adquirir ingresso com meia-entrada. Basta doar um quilo de alimento não perecível, informa o produtor local do evento, Guilherme Bozzini, da Mescla Eventos. Crianças e adolescentes a partir de 12 anos devem estar acompanhados por responsáveis.

"Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz", diz uma das músicas mais conhecidas de Zé Ramalho. Quem quiser revisitar clássicos como este terá a oportunidade de ouvir o cantor ao vivo em Bauru, onde ele estará no dia 5 de setembro para um show no Garden Eventos (antigo Sagae). Os portões abrem às 20h e a apresentação está prevista para começar às 23h (horário sujeito a alteração).

Além da voz grave e poderosa do cantor, suas canções são marcadas por letras poéticas e composições que misturam elementos do rock, folk e ritmos nordestinos. Ao longo de cinco décadas, Zé Ramalho soma mais de 30 álbuns lançados e integra atualmente a trilha de abertura da novela da Globo "Guerreiros do Sol".

"Recebemos muitos pedidos para que ele [Zé Ramalho] retornasse. Será um show incrível, de agitar o salão. O Garden Eventos comporta até 1.500 pessoas", destaca Guilherme. O evento é uma realização da Valadão Produções e Impacto, com produção local da Mescla Eventos.

Serviço

O show do Zé Ramalho será no dia 5 de setembro no Garden Eventos (antigo Sebrae), situado na rua Quatro, 4-25, Jardim Santos Dumont, em Bauru. Os ingressos já estão sendo vendidos no site guicheweb.com.br e nos pontos de venda Mescla Eventos, Bauru Flipper Lanches, Ótica Braga (Centro), Ótica Braga Selection e McDonald's (Bauru Shopping). As categorias são Mesa Ouro, Mesa Prata, Mesa Bronze, Bistrô, Área Premium e Camarote Open Bar.