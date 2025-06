Participantes dão exemplo de motivação na 33ª Volta USP de Bauru

Nem mesmo as baixas temperaturas e a previsão de chuva abalaram a disposição dos participantes da 33ª Volta USP de Bauru na manhã do último domingo (15), que deram exemplo de motivação e determinação. A tradicional prova reuniu 550 atletas de toda comunidade de faixas etárias diversas, dos 14 anos até acima dos 70 anos. Os tempos mais rápidos registrados na classificação geral foram: 16 minutos e 46 segundos (5 km masculino); 23 minutos e 53 segundos (5 km feminino); 35 minutos e 1 segundo (10 km masculino); e 38 minutos e 51 segundos (10 km feminino).

Com percursos de 5 km e 10 km, o trajeto partiu da Alameda Doutor Octávio Pinheiro Brisolla e incluiu a Rua Albino Tâmbara, Avenida Nações Unidas, Parque Vitória Régia, bem como o próprio Campus USP de Bauru, com chegada na pista de atletismo do Complexo Desportivo da Universidade. Os sinais de largada foram dados pela prefeita do Campus USP de Bauru, Karin Hermana Neppelenbroek, às 7h30, para a prova de 10 km, e às 7h35, para a prova de 5 km.

No total, foram entregues 84 troféus nas diversas categorias, além de medalhas e camisetas para todos os participantes. A 33ª Volta USP de Bauru integra o Circuito USP de Corridas e Caminhadas, uma iniciativa da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento (PRIP) em parceria com as prefeituras dos campi da Universidade de São Paulo, com o objetivo de promover a integração da comunidade USP com a comunidade externa e estimular a prática de atividades esportivas como forma de promoção da saúde e da qualidade de vida das pessoas.