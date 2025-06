Noroeste x Grêmio Prudente: veja ruas interditadas pela Emdurb

O Esporte Clube Noroeste e o Grupo de Operações de Trânsito (GOT) da Emdurb informam os trechos de ruas cujo trânsito de automóveis será interditado no entorno do Estádio Alfredo de Castilho, na Vila Pacífico, para a partida entre Norusca e Grêmio Prudente. O duelo é válido pela estreia do Alvirrubro na Copa Paulista Sicredi 2025 e será neste sábado (21), às 19h.

INTERDIÇÕES

- Rua Wenceslau Braz e seus cruzamentos com as ruas Benedito Eleutério, Luiz Beviláqua, rua Professor Antônio Guedes de Azevedo e Elias Miguel Maluf.