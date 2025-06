Festival Caipira de Jaú terá shows e comidas típicas

A 15.ª edição do Festival Caipira no Pouso Alegre de Baixo, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), será neste domingo (22), a partir das 10h, com shows, concurso de violeiros, feira de artesanato e praça de alimentação com comidas típicas juninas e pratos tradicionais do bairro, como milho cozido, polenta, frango a passarinho, espetinho e pipoca.

A festa ocorre na Associação de Moradores do Pouso Alegre de Baixo. O concurso de violeiros começa às 12h, com prêmios em dinheiro para os dez primeiros colocados, nos valores de R$ 300,00 (5º ao 10º lugar), R$ 1 mil (4º lugar), R$ 1,5 mil (3º lugar), R$ 2 mil (2º lugar) e R$ 3 mil (1º lugar). A revelação mirim receberá R$ 700,00.

Para fechar a noite, a dupla Belmonte & Amaraí irá tocar grandes sucessos da moda de viola, a partir das 18h. O Festival Caipira é organizado pela Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com o apoio da Associação de Moradores do Pouso Alegre.