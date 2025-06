Baterias CRAL: 60 anos de Força, Tradição e Gente que acontece

Lá se vão seis décadas desde que a CRAL começou a carregar o Brasil com sua energia. Fundada em 1965, no coração industrial de Bauru (SP), a empresa nasceu com um propósito claro: ser uma referência nacional em baterias automotivas. Hoje, aos 60 anos, esse objetivo não só foi cumprido como vem sendo superado todos os dias.

São gerações de colaboradores que colocaram e continuam colocando o coração no que fazem. Cada colaborador, seja do passado ou do presente, é peça fundamental dessa engrenagem que nunca para. É por causa de cada um deles que a CRAL chega aos 60 anos com fôlego de empresa jovem e alma de veterana.

Com uma área total de 270 mil m² – dos quais 50 mil m² são dedicados à produção e outros 80 mil m² são de preservação ambiental – a CRAL prova que é possível crescer respeitando o que está ao redor. E o crescimento veio mesmo: presença em todo o território nacional, exportações firmes para o Mercosul e cerca de mil empregos diretos e indiretos garantidos por uma operação sólida e incansável.

Mas, para entender a potência de hoje, é preciso olhar para o começo.

Era 1965 quando a então Comercial Revendedora de Acumuladores Ltda. deu seus primeiros passos. O cenário era outro, a estrutura modesta, mas o espírito já era grandioso. Desde então, a Cral nunca parou. A cada nova linha de produção, a cada inovação tecnológica, a cada cliente atendido com qualidade e respeito, reafirmava um compromisso: entregar baterias que carregam muito mais que energia — carregam confiança.

Atualmente, o portfólio vai de produtos com 6 a 24 meses de garantia, atendendo desde veículos leves até aplicações mais robustas. Tudo com tecnologia de ponta e o cuidado artesanal de quem sabe que tradição e inovação andam juntas.

Mas a história da CRAL não se conta apenas por metros quadrados, quantidade de baterias ou alcance geográfico. A verdadeira força da empresa está nas pessoas.

Hoje, celebramos mais que um aniversário. Celebramos a energia de uma empresa que fez história, faz o presente e está pronta para seguir liderando o futuro.

Parabéns, Cral. Parabéns a todos que

fizeram e fazem parte dessa jornada.