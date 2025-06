Festa Portuguesa da Luso Bauru com o cantor Ricardo Bombarda

Além dos sabores, nos dois dias, a partir das 18h30, a festa será marcada pela apresentação artística dos alunos da Ginástica Rítmica e do corpo de Ballet da Luso Bauru. Na sequência, a partir das 21h, o cantor Ricardo Bombarda agita o público com um repertório variado.

Para quem prefere os pratos mais tradicionais, haverá também barraca de espetinhos, lanche de pernil, mini pizza, caldo verde, pastel, cachorro-quente, churros e sonho.

O valor do ingresso é de R$10,00 por pessoa. Sócios da Luso e crianças de até 12 anos não pagam. Vale ressaltar que, no dia do evento, haverá venda de convites na portaria do clube.

SERVIÇO

A Festa Portuguesa será nesta sexta (20) e sábado (21), a partir das 18h. O valor do ingresso é de R$ 10,00 por pessoa. Sócios da Luso e crianças de até 12 anos não pagam. Também é possível adquirir mesas na área coberta, com quatro cadeiras inclusas, por R$100,00, pelo telefone: (14) 3313-9565. No dia do evento, haverá venda de convites na portaria do clube.