Prefeitura abre licitações para Caps 3 e para duas USF

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, publicou no Diário Oficial do último sábado (14) a abertura das licitações para as construções do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) 3, que terá funcionamento 24 horas, e para as Unidades de Saúde da Família (USF) do 9 de Julho/Fortunato Rocha Lima e do Parque Roosevelt. As empresas interessadas em participar das licitações deverão entregar os documentos exigidos até setembro.

As contratações serão integradas, portanto, vão abranger tanto a elaboração dos projetos necessário como da obra. Os recursos para as unidades foram viabilizados após o município ter projetos aprovados no PAC do governo federal.

Em março deste ano, o vereador Júnior Rodrigues (PSD) cobrou em discurso na tribuna que a administração fizesse uma espécie de mutirão para levantar projetos e encaminhá-los ao programa do governo federal - entre os quais aqueles relacionados às unidades de saúde, agora contempladas.