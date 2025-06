Entregador sai para levar lanche, some e é encontrado carbonizado

Aos 61 anos, o motoboy Antonio Lizardo Lemos Nascimento, desaparecido desde as 19h30 desta quarta-feira (18), foi encontrado, na manhã do feriado de Corpus Christi (19), carbonizado em um canavial de Lençóis Paulista (a 43 quilômetros de Bauru). Antes de sumir, a vítima havia saído para fazer uma entrega de lanches, segundo consta no boletim de ocorrência (BO).

Depois disso, ninguém mais conseguiu contato com Antonio. Familiares chegaram a pedir ajuda pelas redes sociais, informando, inclusive, que ele era cardíaco.

Ainda de acordo com o BO, a vítima saiu com o celular, que não foi localizado. Não se sabe se ele finalizou a última entrega. Na manhã de quinta-feira (19), a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada porque localizaram um corpo em uma plantação de cana-de-açúcar, ao final da rua Ivone Maria da Silva Paccola.