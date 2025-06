Dois são presos com drogas onde homem foi agredido a pauladas

Lençóis Paulista - Dois homens foram presos em flagrante com drogas, na noite desta terça-feira (17), durante operação conjunta no Jardim Ibaté, bairro onde, na semana passada, um homem de 41 anos foi brutalmente espancado e acabou não resistindo, morrendo quatro dias depois.

Policiais civis e militares e equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) foram até um conhecido ponto de venda de drogas e abordaram a dupla, que estava com 84 pinos com cocaína. As porções de entorpecentes foram apreendidas e os dois homens permaneceram à disposição da Justiça.

Conforme divulgado pelo JC, no mesmo bairro, no final da tarde do último dia 12, Willian Anderson Brasilio foi agredido com pauladas na cabeça em um terreno baldio na avenida Lázaro Brígido Dutra. Ele não resistiu e morreu nesta segunda-feira (16), no Hospital de Base (HB) de Bauru.