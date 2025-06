Lúcia minimiza prestação de conta e diz que confiou em servidores

A secretária de Assistência Social de Bauru, Lúcia Rosim, disse nesta quarta-feira (18) em depoimento à Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura supostos desvios do Fundo Social, do qual foi presidente, que sempre confiou na boa conduta de seus subordinados.

Ela admitiu que nunca enviou à Câmara prestação de contas do órgão que dirigiu, mas sugeriu que a medida, obrigatória segundo o regimento interno da instituição, nunca ocorreu de fato.

Primeira a depor na reunião desta quarta, ela se sentou ao plenário ao lado do advogado Jeferson Machado, que defende ela e familiares, depois de passar cerca de 20 minutos na sala da presidência da Câmara, uma antessala do plenário, com membros da CEI, incluindo o presidente da Comissão de Inquérito, Sandro Bussola (MDB), líder do governo na Câmara.