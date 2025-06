Sinserm cobra auxílio e diz que aposentados foram esquecidos

No caso do Sinserm, a proposta é que a prefeitura institua um benefício de R$ 750,00 mensais a ser pago diretamente aos inativos. O valor, segundo a entidade, serviria como compensação pela extinção do vale-compras — cujo pagamento aos aposentados foi extinto na gestão Rodrigo Agostinho, que alegou na época recomendação judicial.

A crise enfrentada por aposentados e pensionistas do serviço público municipal voltou a ser tema de discussão na Câmara de Bauru na última segunda-feira (16), na esteira de promessa do governo municipal ao Ministério Público (MP) apontando para reforma na previdência.

Lamonica citou relatos de aposentados que têm deixado de comprar medicamentos ou dividido um comprimido pela metade para conseguir estender o tratamento até o fim do mês.

Ela atribuiu o problema à administração municipal e afirmou que a promessa de criação de um auxílio feita durante a greve dos servidores em 2023 não foi cumprida. "Mais de dois anos se passaram. O que tivemos? Reuniões desmarcadas, desculpas esfarrapadas e ausência total de diálogo", afirmou.

A dirigente informou ainda que o departamento jurídico do sindicato deve encaminhar ao governo nos próximos dias um projeto de lei prevendo a criação do benefício. Segundo ela, a iniciativa do repasse não partiria da Funprev — que enfrenta dificuldades financeiras —, mas do orçamento do próprio município.