Áudio contradiz ex-assessora, que diz estar fora de contexto

"Em vários momentos nas conversas que a gente teve, eu falei 'Damaris, eu posso até ir lá [à CEI] explicar como era feito a entrada e saída, os tipos de controle que a gente fazia, mas eu fiquei só o primeiro ano lá, não vi nada, então não tenho como falar que aconteceu nada'", disse a respeito do áudio.

"No meio da conversa a Damaris me falou que 'teve as cestas da Marcinha, você não tem aí nos relatórios a saída de cesta da Marcinha?' E foi onde eu respondi isso aí, que 'não, as cestas da Marcinha eu não tenho, não tem saída", acrescentou.

"A gente colocava, você me trazia para colocar cestas sem destinação, que era o que acontecia e o que eu informei durante a CEI também", continuou Andréa. A reportagem indagou se Márcia Maria da Silva, então, retirava de fato as cestas.