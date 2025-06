Itatinga: neto é suspeito de furtar móveis e carro da casa da avó

Itatinga - Na manhã desta segunda-feira (16), policiais civis do Grupo de Investigação em Área Rural (Giar) de Itatinga (120 quilômetros de Bauru) recuperaram todos os móveis e eletrodomésticos, além de um Astra, que haviam sido furtados da residência de uma idosa de 68 anos, moradora da cidade, em março deste ano. O suspeito do crime é o neto da vítima, de 23 anos, que responderá em liberdade.

De acordo com o registro policial, o furto ocorreu quando a vítima viajou para visitar familiares em Minas Gerais. Ao retornar, cerca de 30 dias depois, ela encontrou sua casa completamente vazia. Além do fogão, foram furtados geladeira, mesa com cadeiras, rack, armário de cozinha, um guarda-roupa desmontado, um televisor e botijão de gás. Além disso, o carro dela também não estava na garagem.

A mulher registrou boletim de ocorrência (BO) e o caso foi encaminhado à equipe do Giar para investigação. Após diligências, os policiais civis apuraram que o autor do crime seria o neto da idosa. Diante da iminente responsabilização criminal, ele optou por devolver os bens subtraídos à avó. O relatório da investigação será encaminhado ao delegado Antenor de Jesus Zeque, que adotará as medidas cabíveis.