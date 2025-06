Bombeiros detalham resgate de crianças em incêndio que matou bebê

Não foi possível, inclusive, sequer identificar onde o fogo havia começado. Conforme o JC divulgou, vizinhos relataram que as três crianças foram trancadas dentro do imóvel e, segundo os pais, foram deixadas sozinhas porque o casal haviam saído para comprar um bolo de aniversário para a primogênita.

Os dois bombeiros que prestaram os primeiros atendimentos na ocorrência que resultou na morte de uma criança de 1 ano e meio no último dia 7, em Bauru, foram formalmente ouvidos na Polícia Civil nesta segunda-feira (16). Em depoimento, o profissional que iniciou o combate às chamas na residência do Jardim Eldorado onde estavam três irmãos - duas meninas, de 5 anos e 1 ano e meio, e um menino de 3 anos – relatou que o imóvel estava tomado por uma grande quantidade de fumaça, a ponto de impossibilitar qualquer visibilidade.

Nos depoimentos colhidos nesta segunda-feira, um dos bombeiros relatou que a bebê já havia sido retirada do imóvel quando a equipe chegou. Ele contou que concentrou-se nas tentativas de reanimação da vítima por cerca de dez minutos até a chegada do Samu, que assumiu o atendimento por mais 40 minutos. A criança foi levada à UPA em parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Simultaneamente, o segundo bombeiro tentava controlar as chamas. Segundo a delegada Márcia Regina dos Santos, titular da DDM de Bauru, ele revelou que a nuvem de fumaça dentro da casa era densa e não foi possível detectar a origem do fogo. Agora, a Polícia Civil espera obter esta resposta por meio do laudo da perícia no local do fato, que ainda está em elaboração.

RELEMBRE